Almanya’da yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri yaptı

Almanya’da yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri yaptı

Başkent Berlin’de Federal Meclis önünde toplanan binlerce kişi, milyonlarca yabancının ülkeden sürülmesine ilişkin planları ve İslam karşıtı, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisini protesto etti.

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Göstericiler “Her yerde insan düşmanlığına karşı”, "Tüm Berlin AfD’den nefret ediyor” ve "Hep birlikte faşizme karşı” sloganları atarak, “Sessiz kalan onaylar”, “Nazilere karşı”, “Bir daha asla, şimdi”, “Aşırı sağı seçmek Alternatif değildir” ve “Naziler dışarı” yazılı dövizler taşıdı.