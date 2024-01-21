Haberler Dünya Almanya Cumhurbaşkanı: "Aşırı sağa karşı sokaklara çıkanlar hepimizi cesaretlendiriyor"

Almanya Cumhurbaşkanı: "Aşırı sağa karşı sokaklara çıkanlar hepimizi cesaretlendiriyor" Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkede aşırı sağa karşı sokağa çıkan yüz binlerce göstericinin herkesi cesaretlendirdiğini söyledi. Anadolu Ajansı Giriş: 21.01.2024 - 23:10 Güncelleme: 21.01.2024 - 23:10 facebook

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Steinmeier, yayımladığı video mesajında yüz binlerce kişinin bu hafta sonu da Almanya’nın birçok yerinde sokaklara çıktığına işaret ederek, "Hepsi birbirinden farklı ancak hepsinin ortak yanı bulunuyor. Onlar, şimdi insan düşmanlığına ve aşırı sağa karşı ayağa kalkıyor." ifadelerini kullandı.

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Bu insanların gelecekte de özgürce ve barış içinde birlikte yaşamak istediğini vurgulayan Steinmeier, "Bu insanlar hepimizi cesaretlendiriyor. Onlar, cumhuriyetimizi ve anayasamızı, anayasanın düşmanlarına karşı savunuyor. Onlar, insanlığımızı savunuyor." şeklinde konuştu.