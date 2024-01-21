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        Haberler Dünya Almanya Cumhurbaşkanı: "Aşırı sağa karşı sokaklara çıkanlar hepimizi cesaretlendiriyor"

        Almanya Cumhurbaşkanı: "Aşırı sağa karşı sokaklara çıkanlar hepimizi cesaretlendiriyor"

        Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkede aşırı sağa karşı sokağa çıkan yüz binlerce göstericinin herkesi cesaretlendirdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 23:10 Güncelleme: 21.01.2024 - 23:10
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        Steinmeier, yayımladığı video mesajında yüz binlerce kişinin bu hafta sonu da Almanya’nın birçok yerinde sokaklara çıktığına işaret ederek, "Hepsi birbirinden farklı ancak hepsinin ortak yanı bulunuyor. Onlar, şimdi insan düşmanlığına ve aşırı sağa karşı ayağa kalkıyor." ifadelerini kullandı.

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        Bu insanların gelecekte de özgürce ve barış içinde birlikte yaşamak istediğini vurgulayan Steinmeier, "Bu insanlar hepimizi cesaretlendiriyor. Onlar, cumhuriyetimizi ve anayasamızı, anayasanın düşmanlarına karşı savunuyor. Onlar, insanlığımızı savunuyor." şeklinde konuştu.

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        Cumhurbaşkanı Steinmeier, şimdi tüm demokratların ittifak içinde olmalarına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Demokrasimizin geleceği, demokrasi karşıtlarının sesinin kuvvetine değil demokrasiyi savunanların gücüne bağlıdır. Birlikte daha güçlü olduğumuzu gösterelim." çağrısında bulundu.

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        Almanya’nın çeşitli kentlerinde dün ve bugün yüz binlerce kişi, aşırı sağa karşı düzenlenen gösterilere katılmıştı.

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        Postdam şehrinde Kasım 2023'te aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisinden politikacıların ve bazı Hristiyan Demokrat Partisi üyelerinin, milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan zorla sınır dışı edilmesini öngören plan üzerinde gizlice görüştükleri ortaya çıkmıştı.

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        Avusturya'daki aşırı sağcı "Kimlikçi Hareketi"nin eski lideri Martin Sellner'in de katıldığı toplantıda sığınmacıların, ülkede kalma hakkı bulunan yabancıların ve Avrupa kültürünü benimsemeyen Alman vatandaşlarının sınır dışı edilmesini öngören planın görüşüldüğü belirtilmişti.

        Gizli görüşmenin ortaya çıkması üzerine ülkede AfD'nin kapatılmasına ilişkin tartışmalar başlamış, halk da son dönemde aşırı sağa ve AfD'ye tepki göstermek için sokaklara çıkmıştı.

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