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        Mardin 1969 Spor, Talasgücü Belediyespor maçına hazırlanıyor

        Mardin 1969 Spor, ligin 17´nci haftasında sahasında oynayacağı Talasgücü Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 17:26 Güncelleme: 23.01.2024 - 17:30
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        Mardin 1969 Spor, Talasgücü Belediyespor maçına hazırlanıyor
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        Mardin 1969 Spor, ligin 17´nci haftasında sahasında oynayacağı Talasgücü Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.

        TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, 28 Ocak Pazar günü saat 14.00´de 21 Kasım Şehir Stadı´nda Talasgücü Belediyespor´u konuk edecek. Mardin 1969 Spor karşılaşmanın hazırlıklarına öğle saatlerinde 21 Kasım Şehir Stadı´nda yaptığı idmanla başladı. Teknik direktör Ender Alkan yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 5´e 2 top çalışması yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladı. Tedavileri devam eden Ahmet Can Özdemir ve Serdar Yiğit, antrenmana katılmadı. Hafif ağrıları olan Ali Kemal Özkan, İslam Çerioğlu ve Berkay Sizer ise takımdan ayrı çalıştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Mardin / Artuklu - Salih KESKİN

        2024-01-23 17:26:10

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