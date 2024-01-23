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        Mardin'de polis ekipleri dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi

        Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, telefon ve internet dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 13:01 Güncelleme: 23.01.2024 - 13:01
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        Mardin'de polis ekipleri dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi
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        Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, telefon ve internet dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede vatandaşların yoğun olduğu açık ve kapalı pazar yerlerinde, işlek cadde ve sokaklarda, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen polis ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarına karşı dikkatli olunması konusunda bilgilendirme yaptı.

        Kendilerini savcı, polis, askeri personel olarak tanıtıp telefonla arayarak altın, para isteyenlere karşı vatandaşları bilgilendiren ekipler, vatandaşlara internetten alışveriş yaparken, tatil planlarken, oto yedek parça alımında kişisel bilgilerin paylaşılmaması yönünde uyarıda bulundu.

        Hediye ödül kazanıldığı, icra takibi başlatıldığı iddia edilen mesajlara itibar edilmemesini konusunda vatandaşları uyaran ekipler, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde broşür dağıttı.

        Vatandaşlara, hırsızlar ve dolandırıcılara karşı 112 Acil Çağrı Merkezinden İl Emniyet Müdürlüğü'nü arayabilecekleri kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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