        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de 23 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 23 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 23 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince motosiklet uygulaması gerçekleştirildi.

        Uygulamada, 81 motosiklet ve sürücüsü denetlendi, 23 motosiklet sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

