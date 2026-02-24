Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı.

        Giriş: 24.02.2026 - 12:50
        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 16-22 Şubat'ta, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamında, 64 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 28 gram kokain ve 1 sentetik ecza ele geçirildi, 18 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

