Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Böbrek hastası çocuk Mardin'de kapalı yöntemle ilk defa yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

        Şırnak'ta yaşayan böbrek hastası 12 yaşındaki Mehmet Nurullah Aslan, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk defa uygulanan laparoskopik (kapalı) ameliyatla tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 17:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Böbrek hastası çocuk Mardin'de kapalı yöntemle ilk defa yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

        Şırnak'ta yaşayan böbrek hastası 12 yaşındaki Mehmet Nurullah Aslan, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk defa uygulanan laparoskopik (kapalı) ameliyatla tedavi edildi.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın İdil ilçesinde yaşayan Aslan'ın uzun süredir devam eden sağ yan ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye başvurdu.

        Aslan, doktorların yönlendirmesiyle ailesi tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

        Burada yapılan tetkiklerde Aslan'ın böbreğinin çıkış kanalında darlık olduğu tespit edildi.

        Üroloji Uzmanı Op. Dr. Berkay Eren tarafından Aslan için ameliyat kararı alındı.

        Aslan, hastanede ilk kez gerçekleştirilen laparoskopik böbrek ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Üroloji Uzmanı Op. Dr. Eren, yaptıkları tetkiklerde idrarın böbrekten çıkışında gecikme olduğunu ve böbreğin önünden geçen bir damarın da idrar kanalına baskı yaptığını belirlediklerini söyledi.

        Aslan'a kapalı yöntemle yaptıkları ameliyata değinen Eren, şunları kaydetti:

        "Daralmış bölgenin onarımını başarıyla gerçekleştirerek idrar kanalını yeniden sağlıklı hale getirdik. Bu ameliyatın laparoskopik yöntemle Mardin’de ilk kez gerçekleştirilmesi bizim için ayrıca önemlidir. Laparoskopik cerrahinin açık ameliyatlara göre daha küçük kesilerle yapılması, ameliyat sırasında daha az kanama olması, ameliyat sonrası ağrının daha az hissedilmesi ve hastanın günlük yaşamına daha kısa sürede dönebilmesi gibi önemli avantajları bulunmaktadır. Artık çevre illerde yaşayan hastalarımızın daha uzak merkezlere gitmeden ilimizde modern cerrahi yöntemlerle tedavi olabilmesi mümkündür."

        Sağlığına kavuşan Aslan da ameliyatının iyi geçtiğini belirterek, doktorlarına ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Emirhan Topçu'dan kötü haber!
        Emirhan Topçu'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Mardin'de ramazan ayı dolayısıyla çocuklar için etkinlik
        Mardin'de ramazan ayı dolayısıyla çocuklar için etkinlik
        Mardin'de 12 yaşındaki çocuk kapalı böbrek ameliyatı ile sağlığına kavuştu
        Mardin'de 12 yaşındaki çocuk kapalı böbrek ameliyatı ile sağlığına kavuştu
        Savur'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Savur'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Mardin'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Mardin'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Mardin'deki uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli yakalandı
        Mardin'deki uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli yakalandı
        3 buçuk yaşında piyano çalmaya başladı, 8 yaşında satrançta 3 şampiyonluk y...
        3 buçuk yaşında piyano çalmaya başladı, 8 yaşında satrançta 3 şampiyonluk y...