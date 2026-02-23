Mardin'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Mardin'in Savur ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Nurullah Filiz'in (18) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Kaplan Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Filiz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

