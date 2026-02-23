Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun askerlerle iftar yaptı

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun askerlerle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 11:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun askerlerle iftar yaptı

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun askerlerle iftarda bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun, Şehit Korgeneral İsmail Selen Kışlası'nı ziyaret etti.


        Burada görevli askerlerle sohbet eden Akkoyun, onlarla birlikte orucunu açtı.


        Vatanın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm güvenlik güçlerine teşekkür eden Akkoyun, "Kahraman Mehmetçiklerimizin ve tüm güvenlik görevlilerimizin ramazan ayını tebrik ediyor, görevlerinde sağlık, huzur ve muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.

        Programa, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Mardin Adalet Komisyonu Başkanı Ramazan Yurteri, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve İl Müftüsü Enver Türkmen de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        Karısını öldürdü, uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı!
        Karısını öldürdü, uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Çekici dehşeti! Takip edip çarptı!
        Çekici dehşeti! Takip edip çarptı!
        İki kardeşin trajik sonu!
        İki kardeşin trajik sonu!
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez

        Benzer Haberler

        Mardin'de kar ve yağmur, çiftçiyi sevindirdi; bereket yılı bekleniyor
        Mardin'de kar ve yağmur, çiftçiyi sevindirdi; bereket yılı bekleniyor
        Mardin'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Mardin'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Mardin'de otomobil kamyonetle çarpıştı: 5 yaralı
        Mardin'de otomobil kamyonetle çarpıştı: 5 yaralı
        Mardin'de asayiş uygulaması yapıldı
        Mardin'de asayiş uygulaması yapıldı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Mardin'de otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraca kaydedildi
        Mardin'de otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraca kaydedildi