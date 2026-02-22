Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Mardin'in Dargeçit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Amirliğince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda bir ikamette yapılan aramada 57,98 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
