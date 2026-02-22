Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Midyat'ta ramazan etkinliği

        Mardin'in Midyat ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 11:23
        Midyat Belediyesi tarafından Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Midyat'ta Ramazan Bir Başka Güzel" sloganıyla organize edilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Daha sonra sahne alan Grup Tillo, Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Zazaca eserler seslendirdi.


        Semazen gösterisinin yapıldığı programda, palyaço gösterisi düzenlendi, çocuklar yüz boyama etkinliğine katıldı.


        Belediye Başkanı Veysi Şahin, açıklamasında, ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirtti.


        Etkinliklere katılan vatandaşlara teşekkür eden Şahin, ramazan ayı boyunca etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.


        Konuşmanın ardından Grup Tillo üyelerine plaket takdim edildi.


        Programa, Kaymakam Mehmet Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz ve vatandaşlar katıldı.

