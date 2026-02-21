Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de "Ramazan Sokağı" vatandaşları ağırlamaya başladı

        Mardin'de ramazan ayının manevi atmosferini kültürel ve sosyal etkinliklerle buluşturmak için hazırlanan "Ramazan Sokağı" kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 20:47 Güncelleme: 21.02.2026 - 20:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de "Ramazan Sokağı" vatandaşları ağırlamaya başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'de ramazan ayının manevi atmosferini kültürel ve sosyal etkinliklerle buluşturmak için hazırlanan "Ramazan Sokağı" kapılarını açtı.

        Valilik ve Büyükşehir Belediyesince Artuklu Fuar Alanı'nda "Ramazan Sokağı" kuruldu. Etkinliğin ilk gününde Masal Ağacı Tiyatrosu, Survivor Çocuk Parkuru, geleneksel Hacivat-Karagöz gösterileri, çocuk müzikalleri ve eğlenceli aktiviteler düzenlendi.

        Vatandaşlar farklı lezzetlerin sunulduğu stantları gezerken, çocuklar da etkinlik alanlarında eğlenceli vakit geçirdi.

        Etkinliğe katılan Mahsum Çetin, AA muhabirine, büyükler olarak ramazanın manevi atmosferini yaşadıklarını, çocukların ise etkinliklerle farklı bir atmosfer yaşadığını dile getirdi.

        Çetin, "Bu etkinliklerin olması bizi çocukluğumuza götürdü. İnşallah çocuklarımız da büyüdüğünde bu anıları hatırlar." dedi.

        Çocuklardan Meryem Gönüler de ramazan ayı geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok güzel etkinlikler var. Burada çok güzel eğleniyoruz." diye konuştu.

        Ravza Gökdemir ise ramazanda ailece iftarı yaptıktan sonra sokağa geldiklerini, şimdi de eğlendiklerini anlattı.

        21 Şubat-8 Mart'ta her akşam 19.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak sokak, çocuklara ve ailelere yönelik çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        İran Seyyad 3-G’yi ilk kez denedi
        İran Seyyad 3-G’yi ilk kez denedi
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi

        Benzer Haberler

        Derik'te 22 yaşındaki kızın zorla kaçırıldığı iddiası
        Derik'te 22 yaşındaki kızın zorla kaçırıldığı iddiası
        Midyat'ta mukabele geleneği sürüyor
        Midyat'ta mukabele geleneği sürüyor
        Mardin'de badem ağaçları erken çiçek açtı
        Mardin'de badem ağaçları erken çiçek açtı
        Mardin'de tekmeli, kovalı ve fırçalı kavgada 3 kişi yaralandı
        Mardin'de tekmeli, kovalı ve fırçalı kavgada 3 kişi yaralandı
        Mardin 1969 Spor, Arnavutköy maçının hazırlıklarını tamamladı
        Mardin 1969 Spor, Arnavutköy maçının hazırlıklarını tamamladı
        Nusaybin'de asayiş uygulaması yapıldı
        Nusaybin'de asayiş uygulaması yapıldı