Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Midyat'ta mukabele geleneği sürüyor

        Mardin'in Midyat ilçesindeki Hacı Kasım Altunkaya Camisi'nde mukabele geleneği devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 14:36 Güncelleme: 21.02.2026 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midyat'ta mukabele geleneği sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesindeki Hacı Kasım Altunkaya Camisi'nde mukabele geleneği devam ediyor.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki camide sabah ve öğle vakitlerinde bir araya gelen vatandaşlar, görevlilerin Kur'an-ı Kerim tilavetini takip ediyor, bilmeyenler de okunan ayetleri dinliyor.

        Cami İmamı Mehdi Ocak, Kur'an-ı Kerim'in ramazan ayında indirildiğinden dolayı ramazanın en hayırlı zaman dilimi olduğunu söyledi.

        Mukabele geleneğinin Hazreti Muhammed dönemine dayandığını belirten Ocak, mukabelenin amacının Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i daha düzgün okumalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

        Cami cemaatinden İdris İraz da her yıl mukabeleye katıldığını belirterek, geleneği sürdürmeye çalıştığını dile getirdi. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Bir gecede ses telleri felç olan anneyi doktor kızı iyileştirdi
        Bir gecede ses telleri felç olan anneyi doktor kızı iyileştirdi
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Mardin'de badem ağaçları erken çiçek açtı
        Mardin'de badem ağaçları erken çiçek açtı
        Mardin'de tekmeli, kovalı ve fırçalı kavgada 3 kişi yaralandı
        Mardin'de tekmeli, kovalı ve fırçalı kavgada 3 kişi yaralandı
        Mardin 1969 Spor, Arnavutköy maçının hazırlıklarını tamamladı
        Mardin 1969 Spor, Arnavutköy maçının hazırlıklarını tamamladı
        Nusaybin'de asayiş uygulaması yapıldı
        Nusaybin'de asayiş uygulaması yapıldı
        Mardin'deki asayiş uygulamasında 4 sürücüye cezai işlem uygulandı
        Mardin'deki asayiş uygulamasında 4 sürücüye cezai işlem uygulandı
        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Kızıltepe'de iftar programı düz...
        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Kızıltepe'de iftar programı düz...