Midyat'ta mukabele geleneği sürüyor
Mardin'in Midyat ilçesindeki Hacı Kasım Altunkaya Camisi'nde mukabele geleneği devam ediyor.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki camide sabah ve öğle vakitlerinde bir araya gelen vatandaşlar, görevlilerin Kur'an-ı Kerim tilavetini takip ediyor, bilmeyenler de okunan ayetleri dinliyor.
Cami İmamı Mehdi Ocak, Kur'an-ı Kerim'in ramazan ayında indirildiğinden dolayı ramazanın en hayırlı zaman dilimi olduğunu söyledi.
Mukabele geleneğinin Hazreti Muhammed dönemine dayandığını belirten Ocak, mukabelenin amacının Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i daha düzgün okumalarını sağlamak olduğunu kaydetti.
Cami cemaatinden İdris İraz da her yıl mukabeleye katıldığını belirterek, geleneği sürdürmeye çalıştığını dile getirdi.
