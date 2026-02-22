Canlı
        Midyat'ta çocuklar esnafa imsakiye ve şekerleme dağıttı

        Midyat'ta çocuklar esnafa imsakiye ve şekerleme dağıttı

        Mardin'in Midyat ilçesinde öğrenciler, "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlik kapsamında hazırladıkları imsakiye ve şekerlemeleri esnafa dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 13:19
        Midyat'ta çocuklar esnafa imsakiye ve şekerleme dağıttı

        Mardin'in Midyat ilçesinde öğrenciler, "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlik kapsamında hazırladıkları imsakiye ve şekerlemeleri esnafa dağıttı.


        Fahrettin Önen İlkokulunca düzenlenen etkinlikler kapsamında öğrenciler, yöresel kıyafetler giyinerek Gümüşçüler Çarşısı'nı gezdi.


        Kendi hazırladıkları imsakiye ve şekerlemeleri esnafa dağıtan çocuklar, maniler ve ilahiler söyledi.


        Etkinlikten sorumlu öğretmen Zehra Demir, yaptığı açıklamada, etkinliğin temel amacının öğrencilere kültürel ve manevi değerleri yaşatarak, öğretmek olduğunu söyledi.


        Demir, "Öğrencilerimizle esnafımızı ziyaret ederek, ramazan coşkusunu hem yaşadık hem de yaşattık. Bu tür faaliyetler, çocukların sosyal gelişimine katkı sağlarken, yardımlaşma ve paylaşma bilincinin küçük yaşta kazanılması açısından da büyük önem taşıyor." dedi.

        Programa katılan velilerden ​​​​​​​Süheyl Küçükkaya da çalışmanın kültürel ve dini değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında köprü vazifesi gördüğünü ifade etti.

        Etkinliğe, öğretmenler ve veliler de katıldı.

