Mardin'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i bebek, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Giriş: 22.02.2026 - 22:27 Güncelleme:
Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet Bağlar Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, O.Ç. (34), L.Ç. (27), H.Ç. (9), E.C. (7) ve 5 aylık E.Ç. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
