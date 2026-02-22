Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i bebek, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 22:27 Güncelleme:
        Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i bebek, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet Bağlar Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, O.Ç. (34), L.Ç. (27), H.Ç. (9), E.C. (7) ve 5 aylık E.Ç. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

