Mardin'de asayiş uygulaması yapıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabit ve hareketli asayiş uygulaması yapıldı. Bu kapsamda 203 kişi kontrol edildi, 55 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetimlerde 2 sürücüye cezai işlem uygulandı, 1 motosiklet trafikten men edildi.

