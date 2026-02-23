Mardin'de ramazan ayı dolayısıyla çocuklar için etkinlik

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Genç Akademi Öğrenci Topluluğu tarafından ramazan ayının manevi atmosferini çocuklarla buluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, topluluk üyeleri, ramazan bilincini pekiştirmek ve paylaşma kültürünü küçük yaşlarda güçlendirmek amacıyla Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi'ndeki Kayacan İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.



Etkinlik kapsamında sınıflar ramazan temalı süslemelerle donatıldı, ilahiler söylendi, oyunlar oynandı.





Açıklamada görüşlerine yer verilen MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, ramazan bilincinin ve İslami geleneklerinin yaşatılmasına katkı sağlayan bu tür faaliyetlerden memnuniyet duyduğunu belirtti.



Gerçekleştirilen etkinliğin, ramazan ayının sadece bir ibadet dönemi olmadığını aynı zamanda paylaşma, dayanışma ve sevgi bağlarının güçlendiği bir zaman dilimi olduğunu ifade eden Özcoşar, bunun çocuklara hissettirilmesi açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.



Özcoşar, üniversite olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını ve toplumsal fayda üreten anlamlı etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.





MAÜ Genç Akademi Öğrenci Topluluğu danışmanı ve İlahiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisi Vefa Aslanpay da ramazan süsleme geleneğinin uzun yıllara dayanan kültürel bir miras olduğunu kaydederek, "On bir ayın sultanı ramazanı coşkuyla karşılamak ve bu coşkuyu çocukların kalplerine taşımak istedik. İlahiler eşliğinde yapılan sınıf süslemeleriyle öğrenciler hem öğrendi hem de mutlu anlar yaşadı." ifadelerini kullandı.



