        Mardin Haberleri

        Mardin 1969 Spor'un cezası 2 maça düşürüldü

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor'un 3 maçlık seyircisiz oynama cezası 2 maça düşürüldü.

        Giriş: 23.02.2026 - 22:25
        Kulübün açıklamasında daha önce verilen 3 resmi müsabakanın seyircisiz oynanması cezasının 2 maça indirildiği ve cezanın tamamlandığı belirtildi.

        Açıklamada, “1 Mart 2026 Pazar günü saat 13.00’te 21 Kasım Şehir Stadı’nda oynanacak Mardin 1969 Spor-Adanaspor karşılaşmasında seyircisiz oynama kararı kaldırılmıştır. Taraftarımız tribündeki yerini alacaktır.” ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

