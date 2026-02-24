Mardin'de kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlçeye bağlı Yaylım Mahallesi'nde bir ineğin kuyuya düştüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla ineği mahsur kaldığı yerden çıkartarak sahibine teslim etti.

