        Mardin Haberleri

        Mardin'de kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Giriş: 24.02.2026 - 11:56
        Mardin'de kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Yaylım Mahallesi'nde bir ineğin kuyuya düştüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla ineği mahsur kaldığı yerden çıkartarak sahibine teslim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

