        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de serum ünitesine doldurulmuş 2 litre sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Mardin'de serum ünitesine doldurulmuş 2 litre sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce toplumu hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyon kapsamında bir şüphelinin evinde yapılan aramada, serum ünitesine doldurulmuş 2 litre sıvı sentetik uyuşturucu, tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

