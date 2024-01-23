Mardin'de epilepsi hastası çocuk, beynindeki tümörden 5 saatlik operasyonla kurtuldu

Mardin'in Savur ilçesinde yaşayan epilepsi hastası 8 yaşındaki Esrin Tekin, beyninde tespit edilen kanserli tümörden 5 saatlik operasyonla kurtuldu.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 yıldır takip edilen Tekin'in beyninde Çocuk Nöroloji Uzmanı Dr. Derya Aydın tarafından derin yerleşimli beyin tümörü saptandı.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Serdar Cengiz ve ekibi tarafından ameliyata alınan Tekin'in, hastanede ilk kez gerçekleştirildiği belirtilen ve 5 saat süren operasyonla beynindeki kanserli doku temizlendi.

Başarılı geçen ameliyatın ardından 2 gün yoğun bakım sürecini atlatan Tekin, servise alındı.

Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Remzi Oğulcan Çıray, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının destekleri ile bu tarz özellikli ameliyatları başarılı ile yaptıklarını belirterek, "Bu sayede hastalarımızın uzak illere sevkine gerek kalmıyor. Sağlık Bakanı'mıza ve değerli hekimlerimize çabaları için teşekkür ediyoruz." dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Cengiz de derin yerleşimli beyin tümörünün saptanması üzerine hızlıca ameliyat hazırlıklarını tamamlayıp Tekin'i operasyona aldıklarını söyledi.

Cengiz, şöyle devam etti:

"Diğer tüm ilgili klinik branşların desteği ile hastamızı ameliyat ettik. Ameliyatta tümörlü bölgenin hemen hemen hepsini aldık. Ameliyattan çıktıktan sonra hastanın sol kolunda bir miktar güçsüzlüğü oldu. Ancak fizik tedavi ile bunu aşmış durumdayız. Şu an sağlık durumu iyi."

Esrin Tekin'in babası Hamdullah Tekin de ilçenin kırsal İşgören Mahallesi'nde yaşadıklarını, 4 çocuklarından Esrin'in doğuştan epilepsi hastası olduğunu aktardı.

Sürekli takibini yaptıklarını belirten Tekin, "Allah'a şükürler olsun çocuğum şu an çok iyi. Kızım iyileştiği için çok mutluyum. Bütün sağlık çalışanlarından Allah razı olsun." diye konuştu.