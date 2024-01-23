Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de epilepsi hastası çocuk, beynindeki tümörden 5 saatlik operasyonla kurtuldu

        Mardin'in Savur ilçesinde yaşayan epilepsi hastası 8 yaşındaki Esrin Tekin, beyninde tespit edilen kanserli tümörden 5 saatlik operasyonla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 14:45 Güncelleme: 23.01.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de epilepsi hastası çocuk, beynindeki tümörden 5 saatlik operasyonla kurtuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Savur ilçesinde yaşayan epilepsi hastası 8 yaşındaki Esrin Tekin, beyninde tespit edilen kanserli tümörden 5 saatlik operasyonla kurtuldu.

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 yıldır takip edilen Tekin'in beyninde Çocuk Nöroloji Uzmanı Dr. Derya Aydın tarafından derin yerleşimli beyin tümörü saptandı.

        Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Serdar Cengiz ve ekibi tarafından ameliyata alınan Tekin'in, hastanede ilk kez gerçekleştirildiği belirtilen ve 5 saat süren operasyonla beynindeki kanserli doku temizlendi.

        Başarılı geçen ameliyatın ardından 2 gün yoğun bakım sürecini atlatan Tekin, servise alındı.

        Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Remzi Oğulcan Çıray, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının destekleri ile bu tarz özellikli ameliyatları başarılı ile yaptıklarını belirterek, "Bu sayede hastalarımızın uzak illere sevkine gerek kalmıyor. Sağlık Bakanı'mıza ve değerli hekimlerimize çabaları için teşekkür ediyoruz." dedi.

        Dr. Öğretim Üyesi Cengiz de derin yerleşimli beyin tümörünün saptanması üzerine hızlıca ameliyat hazırlıklarını tamamlayıp Tekin'i operasyona aldıklarını söyledi.

        Cengiz, şöyle devam etti:

        "Diğer tüm ilgili klinik branşların desteği ile hastamızı ameliyat ettik. Ameliyatta tümörlü bölgenin hemen hemen hepsini aldık. Ameliyattan çıktıktan sonra hastanın sol kolunda bir miktar güçsüzlüğü oldu. Ancak fizik tedavi ile bunu aşmış durumdayız. Şu an sağlık durumu iyi."

        Esrin Tekin'in babası Hamdullah Tekin de ilçenin kırsal İşgören Mahallesi'nde yaşadıklarını, 4 çocuklarından Esrin'in doğuştan epilepsi hastası olduğunu aktardı.

        Sürekli takibini yaptıklarını belirten Tekin, "Allah'a şükürler olsun çocuğum şu an çok iyi. Kızım iyileştiği için çok mutluyum. Bütün sağlık çalışanlarından Allah razı olsun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kapıkule'de TIR içerisinde uçak ele geçirildi!
        Kapıkule'de TIR içerisinde uçak ele geçirildi!
        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Esra'yı döverek öldürmüştü! "Sakinleştirmek için ittim!"
        Esra'yı döverek öldürmüştü! "Sakinleştirmek için ittim!"
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı
        İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı
        Avcıları taşıyan tekne alabora oldu! 1 kişi aranıyor
        Avcıları taşıyan tekne alabora oldu! 1 kişi aranıyor
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        Dev teklifi reddetti!
        Dev teklifi reddetti!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        İş kanunları değişiyor
        İş kanunları değişiyor
        Eşinin dayısını öldürmüştü! 19 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Eşinin dayısını öldürmüştü! 19 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Bu sefer mazereti yok
        Bu sefer mazereti yok
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i

        Benzer Haberler

        Mardin'de polis ekipleri dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi
        Mardin'de polis ekipleri dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi
        AK Parti heyeti, Vali Akkoyun'u ziyaret etti
        AK Parti heyeti, Vali Akkoyun'u ziyaret etti
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 58 kişiden 15'i tutuklandı
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 58 kişiden 15'i tutuklandı
        Mardin'de kapkaç girişimi güvenlik kamerasında
        Mardin'de kapkaç girişimi güvenlik kamerasında
        Mardin'de eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
        Mardin'de eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
        Mardin'de 7´nci kattan düşen 4 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti
        Mardin'de 7´nci kattan düşen 4 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti