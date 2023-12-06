Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 76 kişi yakalandı
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 76 kişi yakalandı.
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 76 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 26 Kasım-3 Aralık 2023 tarihleri arasında arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmada çeşitli suçlardan aranan, aralarında "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçundan 26 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 hükümlü de olmak üzere toplam 76 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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