Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 76 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 26 Kasım-3 Aralık 2023 tarihleri arasında arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmada çeşitli suçlardan aranan, aralarında "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçundan 26 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 hükümlü de olmak üzere toplam 76 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.