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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 76 kişi yakalandı

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 76 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:46 Güncelleme: 06.12.2023 - 16:18
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 76 kişi yakalandı
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 76 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 26 Kasım-3 Aralık 2023 tarihleri arasında arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Çalışmada çeşitli suçlardan aranan, aralarında "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçundan 26 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 hükümlü de olmak üzere toplam 76 kişi yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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