Nusaybin'de kasten öldürme suçundan 11 yıldır aranan kişi yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kasten öldürme suçundan 11 yıldır aranan kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Timleri tarafından arananlara yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Nusaybin E-50 kara yolunda yapılan uygulamalarında kasten öldürme suçundan 11 yıldır aranan G.A. yakalandı.

G.A. işlemlerinin ardından tutuklandı.

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