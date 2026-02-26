Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de trafik denetimleri yapıldı

        Mardin'de polis ekiplerince trafik denetimleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 10:21
        Mardin'de trafik denetimleri yapıldı

        Mardin'de polis ekiplerince trafik denetimleri gerçekleştirildi.


        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince 24-25 Şubat'ta kent genelinde trafik denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

        Denetimlerde 1172 aracın teknik ve donanım, sürücülerinse belge kontrolünden geçirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "37 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Bir araç trafikten men edildi. Bir sürücünün belgesi de iptal edildi. Her denetim bir ceza değil, hayatı koruma çabasıdır. Lütfen kurallara uyalım. Trafik sadece yol değil, hayatın kendisidir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

