        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Savur'da öğrencilere "siber farkındalık" eğitimi

        Mardin'in Savur ilçesinde çocukları ve gençleri suçtan korumak için okullarda bilgilendirme yapıldı.

        Giriş: 26.02.2026 - 10:18
        Savur'da öğrencilere "siber farkındalık" eğitimi

        Mardin'in Savur ilçesinde çocukları ve gençleri suçtan korumak için okullarda bilgilendirme yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, çocukların ve gençlerin maruz kalabilecekleri tehlikelerden korunmasına yönelik "teknoloji bağımlılığı", "siber güvenlik", "bilinçli internet kullanımı" ve "dolandırıcılık" konularında okullarda eğitim çalışması yürütülüyor.

        Bu kapsamda, Savur'daki 2 okulda 260 öğrenciye siber farkındalık eğitimi verildi.

        Paylaşımda, "Dijital dünyada güçlü olmak, bilinçli olmaktan geçer. Gençlerimizi korumak için sahadayız, anlatıyoruz, bilinçlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

