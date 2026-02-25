Mardin'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.



Yeniyol Caddesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kavgada, M.Ş.G. (52) ve kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı.



Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

