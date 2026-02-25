Canlı
        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Giriş: 25.02.2026 - 14:34
        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Demet Mahallesi'ndeki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

