Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde 5 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada, "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan 5 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

