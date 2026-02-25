Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de firari hükümlü yakalandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde 5 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 08:27
        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Yapılan çalışmada, "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan 5 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

