Mardin'de annelere uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

Mardin'in Mazıdağı, Dargeçit ve Yeşilli ilçelerinde bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti kapsamında toplam 263 anneye eğitim verildi.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadelede annenin rolü üzerinde çalışma başlatıldı.



Bu kapsamda, gençlerin uyuşturucu maddelerinden korunmasında aile desteğinin hayati önem taşıması ve bu alandaki mücadelenin annelerin desteği ile kararlılıkla sürdürülmesi amacıyla Mazıdağı, Dargeçit ve Yeşilli ilçelerinde bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti kapsamında toplam 263 vatandaşa eğitim verildi.



