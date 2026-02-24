Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de 5 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

        Mardin'de 5 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 20:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 5 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

        Mardin'de 5 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik kent genelinde 48 ekip ve 125 personelin katılımıyla "Huzur Uygulaması" yapıldı.

        Uygulama kapsamında, 1432 kişi sorgulandı, 5 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

        276 araç ve sürücüsü kontrol edildi,1 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Paylaşımda, "Şehrimizde düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Lübnan'dan İsrail açıklaması
        Lübnan'dan İsrail açıklaması
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Yağmur Çoban davasında mahkemeden 'keşif' kararı
        Yağmur Çoban davasında mahkemeden 'keşif' kararı
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        24 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        24 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!

        Benzer Haberler

        Mardin'de annelere uyuşturucuyla mücadele eğitimi
        Mardin'de annelere uyuşturucuyla mücadele eğitimi
        Serum ünitesinde 2 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi
        Serum ünitesinde 2 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi
        Mardin'de serum ünitesine doldurulmuş 2 litre sıvı sentetik uyuşturucu ele...
        Mardin'de serum ünitesine doldurulmuş 2 litre sıvı sentetik uyuşturucu ele...
        Mardin'de 23 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı
        Mardin'de 23 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı
        Mardin 1969 Spor'un cezası 2 maça düşürüldü
        Mardin 1969 Spor'un cezası 2 maça düşürüldü
        Mardin'de tuhaf olay: El frenini çekmeyi unuttu, araç anayola çıktı
        Mardin'de tuhaf olay: El frenini çekmeyi unuttu, araç anayola çıktı