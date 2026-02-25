Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de kıraathaneler denetlendi

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki kıraathanelerde denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 12:59 Güncelleme:
        Mardin'de kıraathaneler denetlendi

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki kıraathanelerde denetim gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ramazan ayı dolayısıyla akşam saatlerinde yoğunluk yaşanan kıraathanelere yönelik denetimler yapıldı.

        Bu kapsamda iş yerlerinin kurallara uygunluğu denetlendi, 357 kişinin sorgusu yapıldı.


        Paylaşımda, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerimiz aralıksız ve kararlılıkla devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Toprak altından fışkırdı! Depoda korumaya alındı
        Toprak altından fışkırdı! Depoda korumaya alındı
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Çekimleri 4 saat sürdü! Bitlis'ten görüntülendi
        Çekimleri 4 saat sürdü! Bitlis'ten görüntülendi
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi

        Benzer Haberler

        Mardin Valisi Akkoyun Mazıdağı'nda iftar programına katıldı
        Mardin Valisi Akkoyun Mazıdağı'nda iftar programına katıldı
        Vali Akkoyun 'Ramazan Sokağını' gezdi
        Vali Akkoyun 'Ramazan Sokağını' gezdi
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de pet şişe yüklü tır devrildi: 1 yaralı
        Mardin'de pet şişe yüklü tır devrildi: 1 yaralı
        Mardin'de trafikte tekmeli yumruklu yol verme kavgası kamerada
        Mardin'de trafikte tekmeli yumruklu yol verme kavgası kamerada
        Mardin'de annelere uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi
        Mardin'de annelere uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi