Mardin'de kıraathaneler denetlendi

Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki kıraathanelerde denetim gerçekleştirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ramazan ayı dolayısıyla akşam saatlerinde yoğunluk yaşanan kıraathanelere yönelik denetimler yapıldı.



Bu kapsamda iş yerlerinin kurallara uygunluğu denetlendi, 357 kişinin sorgusu yapıldı.





Paylaşımda, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerimiz aralıksız ve kararlılıkla devam etmektedir." ifadesine yer verildi.



