        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 18:03 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Mardin Valiliğini ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Mardin Valiliğine ziyarette bulundu.


        Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Orhan bazı ziyaretlerde bulunmak üzere kente geldi.

        Orhan, bu kapsamında Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile makamında görüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

