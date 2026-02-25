Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Mardin Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Mardin Valiliğine ziyarette bulundu.
Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Orhan bazı ziyaretlerde bulunmak üzere kente geldi.
Orhan, bu kapsamında Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile makamında görüştü.
