        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin Valisi Akkoyun Dargeçit'te iftar programına katıldı

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Dargeçit ilçesinde iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 11:54
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Programa katılan Vali Akkoyun, vatandaşlarla görüşerek, ramazan aylarını tebrik etti.

        Akkoyun, buradaki konuşmasında, ramazan ayının manevi ve önemine vurgu yaptı.

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek de programda konuşma yaptı.

        İftar programına, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, şehit aileleri, gaziler ve aileleri ile kamu kurum ve sivil toplum kuruluşların yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

