Nusaybin'de asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, uygulamada 100 kişi ve 47 araç sürücü sorgulandı.



Sorgulamada 3 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.



Paylaşımda, "Mardinimizin huzur ve güvenliği için, il merkezi ve ilçelerimizde denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

