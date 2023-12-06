Mardin'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Ceylanpınar yolu Gözlüce köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobilin çarptığı Ş.H. (58) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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