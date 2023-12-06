Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 10:39 Güncelleme: 06.12.2023 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Ceylanpınar yolu Gözlüce köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobilin çarptığı Ş.H. (58) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        Biden'dan seçim açıklaması: "Trump aday olmazsa..."
        Biden'dan seçim açıklaması: "Trump aday olmazsa..."
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Seçil Erzan'ın MASAK analizi... 7.5 milyon TL'lik arsa raporda!
        Seçil Erzan'ın MASAK analizi... 7.5 milyon TL'lik arsa raporda!
        İnterpol tarafından aranıyordu! Yakalandı
        İnterpol tarafından aranıyordu! Yakalandı
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        O davada tutuklu kalmadı! 21 kişi neden öldü?
        O davada tutuklu kalmadı! 21 kişi neden öldü?
        Sağanak yağmur ve kar uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar uyarısı!
        Whatsapp gruplu hırsızlık çetesi!
        Whatsapp gruplu hırsızlık çetesi!
        Atatürk'ün yatı Savarona'da asbest tespit edildi
        Atatürk'ün yatı Savarona'da asbest tespit edildi
        120 milyar dolarlık ralli
        120 milyar dolarlık ralli
        Kabine toplanıyor… İşte gündem maddeleri
        Kabine toplanıyor… İşte gündem maddeleri
        AB'den uyarı: Noel döneminde saldırı riski çok yüksek
        AB'den uyarı: Noel döneminde saldırı riski çok yüksek
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması

        Benzer Haberler

        Mardin'de kasım ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı tutu...
        Mardin'de kasım ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı tutu...
        Nusaybin Çağ Çağ Deresi üzerine köprü inşa ediliyor
        Nusaybin Çağ Çağ Deresi üzerine köprü inşa ediliyor
        Derik'te 21 kişinin öldüğü TIR kazası davasında diğer şoför de tahliye edil...
        Derik'te 21 kişinin öldüğü TIR kazası davasında diğer şoför de tahliye edil...
        Mardin'de kırsal mahallelerde içme suyu sorunu çözüme kavuşturuluyor
        Mardin'de kırsal mahallelerde içme suyu sorunu çözüme kavuşturuluyor
        Mardin'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Mardin'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam e...
        Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam e...