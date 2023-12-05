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        Mardin'de kasım ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı tutuklandı

        Mardin'de Emniyet Müdürlüğünce kasım ayında 97 uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 17 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 20:35 Güncelleme: 05.12.2023 - 20:35
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        Mardin'de kasım ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı tutuklandı
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        Mardin'de Emniyet Müdürlüğünce kasım ayında 97 uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 17 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kasım ayında 97 operasyon gerçekleştirildi, 118 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Yapılan aramalarda, 271 kilo 100 gram skunk, 19 kilo 728 gram esrar, 4 kilo 818 gram toz esrar, 108 gram senttik kannabionid, 104 gram metamfetamin, 56 gram eroin, 35 sentetik ecza ve uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

        Yakalanan şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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