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        Nusaybin Çağ Çağ Deresi üzerine köprü inşa ediliyor

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde Çağ Çağ Deresi üzerine Devrim ve Fırat mahallelerini birbirine bağlayacak köprü inşaatına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 19:23 Güncelleme: 05.12.2023 - 19:23
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        Nusaybin Çağ Çağ Deresi üzerine köprü inşa ediliyor
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde Çağ Çağ Deresi üzerine Devrim ve Fırat mahallelerini birbirine bağlayacak köprü inşaatına başlandı.

        Nusaybin Çağ Çağ Deresi 2. kısım ikmali inşaatı kapsamında DSİ tarafından yapılan çelik köprünün temeli atıldı.

        Köprünün inşaatında incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, DSİ 102. Şube Müdürü Alaattin Akgül'den bilgi aldı.

        Kaymakam Kayabaşı, kent trafiğini düzene sokacak, modern ve aynı zamanda tarihi dokuya uygun bir köprü inşa ettiklerini söyledi.

        İlçenin doğu-batı güzergahında alternatif bir yol yaptıklarını belirten Kayabaşı, "Devrim Mahallesi Dicle Caddesi ile Fırat Mahallesi Nisan Sokağını birbirine bağlayan yeni köprüyü kısa sürede tamamlayarak, hemşehrilerimizin hizmetine açmayı planlıyoruz." dedi.

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