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        Mardin 1969 Spor, Edirnespor maçı hazırlıklarına başladı

        Mardin 1969 Spor, TFF 3. Lig 1. Grubun 14. haftasında 10 Aralık'ta Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda Edirnespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:47 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:52
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        Mardin 1969 Spor, Edirnespor maçı hazırlıklarına başladı
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        Mardin 1969 Spor, TFF 3. Lig 1. Grubun 14. haftasında 10 Aralık'ta Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda Edirnespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda Teknik Direktör Ender Alkan yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

        Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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