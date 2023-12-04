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        Mardin'de sobaya benzin dökülmesi nedeniyle çıkan yangında anne öldü, 2 çocuğu yaralandı

        Mardin'in Savur ilçesinde, sobayı yakmaya çalışırken kullandığı benzinin parlaması sonucu çıkan yangında anne yaşamını yitirdi, 2 çocuğu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 16:13 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:22
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        Mardin'de sobaya benzin dökülmesi nedeniyle çıkan yangında anne öldü, 2 çocuğu yaralandı
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        Mardin'in Savur ilçesinde, sobayı yakmaya çalışırken kullandığı benzinin parlaması sonucu çıkan yangında anne yaşamını yitirdi, 2 çocuğu yaralandı.

        İçören Mahallesi'nde yaşayan A.B.Ö. sobayı benzin dökerek tutuşturmaya çalıştı.

        Benzinin parlaması nedeniyle çıkan yangında A.B.Ö. hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı.

        Komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan çocuklar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Anne A.B.Ö'nün cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

        Galeri
        Galeri

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