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        Mardin'de otomobil takla attı: 8 yaralı

        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığı otomobilde bulunan 3´ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 23:28 Güncelleme: 04.12.2023 - 23:30
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        Mardin'de otomobil takla attı: 8 yaralı
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        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığı otomobilde bulunan 3´ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Çitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdulrazak A. yönetimindeki 47 MA 3235 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Mehmet Y.(55), Mülkiye Y. (48), Rojbin E. (24), Fatime Y. (20), Miraç E. (4), Yazgül E. (3) ve Eymen E. (1) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafiğe kapatılan yol, otomobilin yoldan kaldırılması ile tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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