Son dakika haberi İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP'nin yerel seçimlerde işbirliği önerisine Genel İdare Kurulu'ndan 'hayır' kararı çıktığını açıkladı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da Akşener'in ardından yaptığı açıklamada GİK'te yapılan oylamayı "Bu siyasi tarihimizde çok fazla örneği olmayan bir demokrasi şöleni" olarak nitelendirerek şöyle konuştu: Yapılan oylama neticesinde Genel İrade Kurulumuz, 2024 yerel seçimlere İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır

İyi Parti'de GİK'ten yerel seçimlerde CHP ile işbirliğine oy çokluğuyla hayır kararı çıktı. İYİ Parti Sözcüsü Zorlu basın toplantısında konuya ilişkin "Karar oy çokluğuyla alındı. Bu kararın bir özelliği var; getirilen bir teklif genel başkanımız tarafından GİK'e yansıtıldı. Karar bu şekilde oylandı ve çıktı." dedi.

ZORLU: ROTA MİLLETİN KENDİSİ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan son dakika açıklamalar geldi:

"Mahalli idareler seçimlerinde işbirliği yapma konusunda tekliflerini iletmişlerdi. Genel başkanımız sayın Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel toplantı sonrası basın toplantısı yaptı. Sayın Özel, teklifini tekrarlamış ve sayın genel başkanımız GİK üyesinin değerlendirmelerine getireceğini söylemişti."

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"Şu görüşlerimizi milletimizle paylaşmak istiyorum; İYİ Parti milletimizin kutuplaştırıldığı dönemde, kendisine çıkış yolu aradığı zamanda umut çığlığı olarak kurulmuş ve bugünlere gelmiştir. İYİ Parti'yi aziz Türk milleti kurmuştur."

"Türk devletini Türksüzleştirmek siyasetini güdenlere karşı tertemiz Türk evlatlarının sesi olmuştur. Bu sesi duymazdan gelenler bilsinler, İYİ Parti Cumhuriyetin yeni yüzyılında yeni bir aydınlığı müjdeleyecektir."

"Mahalli idareler seçimi Türk milletinin bu kötü gidişata mesajını vereceği seçim olacağı gibi iktidar yürüyüşümüzde rotanın yeniden belirlenmesi anlamında olacaktır. O rota milletin ta kendisidir."

"2024 YEREL SEÇİMLERİNE İYİ PARTİ MÜSTAKİL OLARAK GİRME KARARI ALDI"

"Bu birkaç günlük süreçte genel başkanımız geniş katılımlı değerlendirme yapmak amacıyla yetkili kurullarımızla istişarelerde bulunarak bu görüşmelerden elde ettiği tespit ve görüşleri Genel İdare Kurulumuza aktarma fırsatı bulmuştur. GİK üyelerimiz görüşlerini açıklıkla ortaya koymuş ve ardından oylamaya geçilmiştir."

"Bu siyasi tarihimizde çok fazla örneği olmayan bir demokrasi şölenine dönüşmüştür. Yapılan oylama neticesinde Genel İrade Kurulumuz, 2024 yerel seçimlere İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır."

"Unutulmamalıdır ki, zafere giden yolda her yol mübah anlayışına bir karşı duruştur cesurlar hareketi. Ülkemizi karanlığa sürükleyen muktedir siyasi anlayışın karşısında durmaya, milletimizin üçüncü yola, alternatif çağrısına sahip çıkarak yol yürümeye devam edeceğiz."

"Genel başkanımızın ifade ettiği gibi seçimlere özü başımıza gideceğiz, seçmenimizin karşısına iyi adaylarla çıkarak milletimizle paylaşacağız. Bu kararımızın milletimize, ülkeye ve İYİ Parti ailesine hayırlar getirmesini diliyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum."

KARAR NASIL ALINDI?

Karar oy çokluğuyla alındı. Bu kararın bir özelliği var; getirilen bir teklif genel başkanımız tarafından GİK'e yansıtıldı. Karar bu şekilde oylandı ve çıktı.

Burada bir matematiksel çoğunluk ve azınlık üzerinden gitmemek gerekiyor. Bir partiyi temsilen, onun görüşünü tayin edecek şekilde alınıyor. Bütün GİK üyelerimiz şu hususun altını çizdiler; karar ne olursa olsun hepimiz partimizin alacağı kararın arkasında duracağız, inşallah 2024 yılında alternatif siyasete taşıyacağız. Çok teşekkür ederim, sağolunuz.

"CHP İLE SORUNUMUZ YOK"

İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin, Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Kuleyin şöyle konuştu:

"Bütün arkadaşlar görüşlerini açıklıkla, netlikle ortaya koydular. Bizim partideki demokrasi anlayışı Türkiye'de hiçbir partide yoktur. Sayın genel başkanımız açık ve net şekilde oturumu açtı. 30'un üzerinde arkadaşımız olumlu olumsuz her şeyi söyledi. Bizim CHP'nin tabanıyla, kurumsal yapısıyla en ufak problemimiz yok. Biz Türkiye'yi yönetmeye talip olan siyasi partiyiz. Artık büyük ağacın altında fidanlar büyümüyor. Biz büyümek için kurulmuş partiyiz. Dönem dönem ittifakları denedik. Bir dönem Millet İttifakı olarak belediyeleri de kazandık."

"Sayın Özgür Özel geçen hafta partimizi ziyaret etti. Kararımızı tekrar gözden geçirmemizi sayın genel başkanımızdan rica etti. Sabah toplantı yaptık. Milletvekili ve divan üyeleriyle yaptık. Daha sonra GİK'i topladık. Bu teklifi yeni baştan değerlendirdik. Hür ve müstakil olarak seçimlere katılma kararı aldık. Rakamlara takılmamak lazım. Kimi arkadaşlarımız bir önceki GİK kurulunda işbirliği taraftarıydı. O sayının biraz daha artmasının sebebi Ankara, İstanbul'un üzerinde görüş beyan ettiler. Biz Türk demokrasisine örnek teşkil edecek oylama yaptık. Sayın genel başkanımız ve biz heyecanlandık. Herkes oyunu kutuya koydu. Şunu söylüyorum, oylamaya geçtik, sayın genel başkanımız 'isterseniz gizli oylama yapın' dedi."

CHP LİDERİ ÖZEL İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ GÖTÜRMÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel kurultayında genel başkan seçildikten sonra ilk kez ziyaret ettiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e 31 Mart seçimleri için seçim işbirliği önerisi götürmüştü.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nun (GİK) 81 ilde seçimlere tek başına girme kararına saygılı olduklarını belirten Özel Akşener’e, bu kararın gözden geçirilip geçiremeyeceğini sormuştu.

Akşener ise öneriyi GİK’in onayına sunacağını belirterek, “Biz, MHP’nin aksine, demokratik bir partiyiz. Geçmişte ‘masaya otur veya kalk’ diyen de GİK’ti. O yüzden GİK ne derse onu yapacağım” yanıtını vermişti.