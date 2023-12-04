"Bu hafta bir kış haftası olacak"

Salı günü batı ve güney bölgeler için haftanın güneşi görebildiğimiz günü, Marmara’da hava çoğunlukla parçalı-çok bulutlu.

Güneşi bir süre kısa süreli görebilecek İstanbul’da hava sıcaklıkları 10 ila 13°C arasında seyrediyor. Mevsim ortalamalarına yakın bu sıcaklıklarda mont ve kışlık giysiler kullanırız. Güne erken başlayanları İstanbul’da ve Marmara genelinde rüzgar poyrazdan karşılıyor. Sabah saatleri hissedilen sıcaklık 10°C’nin altında ve Marmara’da bu hafta çarşamba, perşembe ve cuma günleri de yağmur görebileceğiz.

Bu haftanın kuvvetli yağmurları 6 Kasım Çarşamba günü Ege kıyılarında başlıyor. İzmir, Aydın, Çanakkale ve Akdeniz’de Antalya bu çarşamba ve perşembe (6-7 Aralık) kuvvetli yağmur alacak görünüyor. Doğu bölgelerde soğuk havanın yağışları kar şekline dönüştürmesiyle Muş-Bitlis ve çevre iller beyaz örtüye kavuşurken kar ülkenin doğu ve güneydoğu yükseklerinde hafta sonu gelirken etkisini arttırabilir.

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Batı bölgelerde ise yağışların tamamı (Kıyı merkezler için) yağmur şeklinde olacak. İstanbul’da bu hafta da kar yağışı beklenmiyor.

7 Kasım Perşembe şimdiki tahmin değişmezse İstanbul yeniden sağanak altında kalıyor, perşembe ayrıca Akdeniz kıyılarında su baskınlarına yol açabilecek kuvvette yağış görünüyor.