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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı

        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı

        Kadıköy Bağdat Caddesi'nde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlanmasıyla ilgili soruşturmaya devam ediliyor. 2 sayfalık ifade veren Ece Ronay, polise kendisini eski eşinin hedef gösterdiğini belirterek, iş yerini kurşunlayanlardan şikayetçi olduğunu söyledi. Önceki günde Kocaeli'ndeki güzellik merkezi kurşunlanan Ece Ronay'ın soruşturmasını Organize Şube Müdürlüğü devraldı

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 04.12.2023 - 20:36 Güncelleme: 04.12.2023 - 20:36
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        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı
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        Olay, bu sabah işyerinin açılmasıyla fark edildi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Pazar günü kapalı olan merkezde sabah gelen çalışanlar camdaki kurşun izlerini fark etti. İhbar üzerine çok sayıda ekip gönderildi. İş yerine 3 kurşun isabet ettiği belirtildi. Olayla ilgili Ece Ronay, müşteki olarak ifadesi alındı.

        “ŞİKAYETÇİYİM”

        Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde 2 sayfalık ifade veren Ece Ronay, boşandığı eski eşi Mehmet Bilir tarafından kendisi hakkında iftiralar atıldığını belirterek “Benim için kara para aklıyor gibi iddialarda bulunarak beni hedef gösteriyor. Benim öyle bir para aklama gibi bir olayım asla yok. Benim her şeyim yasal. Benim kimseyle de sorunum yok. Kimlerin ateş açtığını bilmiyorum. İş yerimi kim kurşunlatmışsa onlardan şikayetçiyim” dedi.

        ORGANİZE POLİSİ DEVRALDI

        Ece Ronay’ın ifadesinin ardından soruşturma Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı. Olayın tam saat kaçta gerçekleştiği yönde çalışmalar yapılmaya başlandı. Güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı.

        GEBZE'DEKİ GÜZELLİK MERKEZİ DE KURŞUNLANMIŞTI

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de Ronay'a ait güzellik merkezi, kurşunlanmıştı. Olay, dün sabaha karşı meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.

        İş yerinin camları kırılırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı. Ece Ronay'ın eski eşinin araçlarının sergilendiğinin iddia edildiği oto galeri de önceki akşam kurşunlanmıştı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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