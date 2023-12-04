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        Mardin'de devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

        Mardin'inKızıltepe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 21:26 Güncelleme: 04.12.2023 - 21:39
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        Mardin'de devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
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        Mardin'inKızıltepe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        A.A'nın (49) kullandığı 47 MA 3235 plakalı otomobil, Çitlibağ Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak, devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki E.E. (1), Y.E. (3), M.E. (4), F.Y. (20), R.E. (24), M.Y. (55) ve M.Y. (48) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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