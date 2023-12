Mardin'de devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Mardin'inKızıltepe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

A.A'nın (49) kullandığı 47 MA 3235 plakalı otomobil, Çitlibağ Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak, devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki E.E. (1), Y.E. (3), M.E. (4), F.Y. (20), R.E. (24), M.Y. (55) ve M.Y. (48) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.