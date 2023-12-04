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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sibel'i katledip, "intihar" diye ihbarda bulundu - En Son Haberler

        Sibel'i katleden cani, "intihar etti" diye ihbarda bulundu

        Kocaeli'de Mikail K., göğsünden vurulan 25 yaşındaki Sibel Kayman'ı evinde tabancayla "İntihar etti" diye ihbarda bulundu. Kayman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ihbarda bulunan arkadaşı Mikail K. katil çıktı. Silahı ateşlediği ortaya çıkan Mikail K. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 20:16 Güncelleme: 04.12.2023 - 20:27
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        Sibel'i katledip, "intihar" diye ihbarda bulundu
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        Kocaeli'de Mikail K.'nin, tartıştığı arkadaşı Sibel Kayman'ı (25) evinde tabancayla göğsünden vurduktan sonra ihbarda bulunup, "İntihar etti" diye ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

        Olay, sabaha karşı İzmit ilçesine bağlı Akçakoca Mahallesi'nde meydana geldi. Mikail K., evine gittiği arkadaşı Sibel Kayman ile tartıştı. Tartışma sırasında Mikail K., yanında bulunan tabancayı ateşledi.

        112'YE "İNTİHAR" İHBARINDA BULUNDU

        Göğsünden vurulan Sibel Kayman ağır yaralandı. Mikail K.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, Kayman'ın intihar ettiğini söylemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kayman, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        POLİS, TABANCAYI ATEŞLEDİĞİNİ TESPİT ETTİ

        Polis ekiplerince gözaltına alınan Mikail K., emniyette verdiği ifadede Sibel Kayman'ın silahı ateşleyip, kendini vurarak intihar ettiğini söyledi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı incelemede tabancayı Mikail K.'nin ateşlediğini tespit etti.

        Mikail K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Mikail K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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