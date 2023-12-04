Fenerbahçe - Sivasspor maçı CANLI YAYIN

17' Szymanski

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Bahattin Şimşek

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Camara, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Burak, N’Jie, Manaj

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşıyor.

Haftaya 34 puan ve averajla lider olarak giren İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.

Ligde son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, EMS Yapı Sivasspor'u da mağlup ederek yoluna kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 34 müsabakadan 19'unu Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 8 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de 35. kez karşı karşıya geliyor.

Sivasspor'da, Fenerbahçe maçı öncesinde golcü oyuncu Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor. Süper Lig'de bu sezon 3'er sarı kart gören forvet Rei Manaj ve defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ceza sınırında yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan 17 müsabakanın 12'sini sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise kırmızı-beyazlı takım kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin iç sahada Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan her iki karşılaşmayı da Fenerbahçe kazanmıştı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 37 gol atarken, Sivasspor ise 17 kez fileleri havalandırdı.

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KARŞILAŞMANIN ÖNE ÇIKAN NOTLARI BURADA!

● Sivasspor'a rakip olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, üst üste üç galibiyet aldığı son süreci Aralık 2014-Aralık 2015 arasında yaşadı. Sarı-lacivertlilerin o dönemdeki üç galibiyetinin ikisi İsmail Kartal yönetimindeydi.

● Fenerbahçe'ye konuk olduğu son dört Süper Lig maçında 7 puan toplayan Sivasspor (2G 1B 1M), daha önceki 13 ziyaretinden sadece 4 puan çıkarabilmişti (1G 1B 11M).

● Süper Lig'de aldığı son 13 iç saha galibiyetinde de 2+ gol atan Fenerbahçe, seyircisi önünde oynadığı son 10 karşılaşmanın dokuzunu kazandı (1M) ve bu galibiyetlerde toplam 28 gol sevinci yaşadı.

● Bu sezon Süper Lig'de topladığı puanların en büyük bölümünü deplasmanda hanesine yazdıran takım Sivasspor (%67; 10/15). Yiğidolar, bu süreçte Fenerbahçe (16) ve Galatasaray (16) ile birlikte dış sahada 10+ puan kazanan üç ekipten biri konumunda (3G 1B 2M).

● İstanbul takımlarına konuk olduğu son yedi Süper Lig maçının altısını kaybeden Sivasspor, bu karşılaşmaların tamamında 2+ gol yedi ve tek galibiyetini Pendikspor'u 3-2 mağlup ederek aldı.

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● Sivasspor bu sezon Süper Lig'de ilk golü attığı maçlarda en fazla puan kaybeden takım konumunda (11; 2G 4B 1M). Fenerbahçe ise ilk golü kalesinde gördüğü üç karşılaşmanın ikisinden galip ayrılmayı başardı (1M).

● Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son dört golü kaydeden Dusan Tadic, Elvir Bolic'ten (1995) bu yana sarılacivertli ekibin üst üste beş golünde imzası bulunan ilk oyuncu olmak istiyor.

● Süper Lig'de ilk maçına çıktığı Ocak 2023'ten bu yana Sivasspor formasıyla en fazla gol atan (8), asist yapan (5), şut çeken (45) ve şut pası veren (60) oyuncu Samu Saiz.

● Bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk beş maçta üç isabetli şut çekebilen ve gol atamayan Rey Manaj, daha sonraki altı karşılaşmada bulduğu beş isabetin üçünü gole çevirdi.

● Süper Lig'deki Fenerbahçe kariyerinde 2.29 puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal (65 maçta 149 puan), bu karşılaşmadan galip ayrılırsa lig tarihinde bir takımı 10+ maçta çalıştıran isimler arasında 2.30 barajını geçen ikinci Türk teknik direktör olacak (2.49; Okan Buruk & Galatasaray).