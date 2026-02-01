CANLI | Fenerbahçe Opet - Galatasaray Çağdaş Faktoring

93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!

İstanbul Eyüpsultan'da kayıp başvurusu olarak başlayan olay, polisin adım adım ilerleyen çalışmasıyla kan donduran bir cinayete dönüştü. 93 yaşındaki Fatma Demircan'ın, madde bağımlısı torunu Volkan G. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yaşlı kadının cesedi ise hâlâ bulunamadı. Habertürk muhabiri ... Daha Fazla Göster İstanbul Eyüpsultan'da kayıp başvurusu olarak başlayan olay, polisin adım adım ilerleyen çalışmasıyla kan donduran bir cinayete dönüştü. 93 yaşındaki Fatma Demircan'ın, madde bağımlısı torunu Volkan G. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yaşlı kadının cesedi ise hâlâ bulunamadı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberi.. Daha Az Göster