CANLI | Fenerbahçe Opet - Galatasaray Çağdaş Faktoring
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı HT Spor ekranlarında yaşanıyor. Lider Fenerbahçe Opet, sahasında en yakın takipçisi Galatasaray Çağdaş Faktoring'i ağırlıyor.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki derbi maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile mücadele ediyor.
Dev mücadele HT Spor ekranlarından yayınlanıyor.
Ligde "15'te 15" yapan Fenerbahçe Opet, sıralamada lider konumda bulunuyor.
Geride kalan 16 karşılaşmada 14 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray Çağdaş Faktoring ise ikinci sırada yer alıyor.
Sezonun ilk yarısında iki ekip arasındaki karşılaşmayı sarı-lacivertli takım, 75-71 kazandı.