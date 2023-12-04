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        Sobaya benzin döken anne çıkan yangında öldü, 2 çocuğu dumandan zehirlendi

        MARDİN'inSavur ilçesinde, sobayı yakmaya çalışırken döktüğü benzinin parlaması sonucu çıkan yangında Ayşe Öztürk (25) hayatını kaybetti, 2 çocuğu dumandan zehirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 17:28 Güncelleme: 04.12.2023 - 17:30
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        Sobaya benzin döken anne çıkan yangında öldü, 2 çocuğu dumandan zehirlendi
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        MARDİN'inSavur ilçesinde, sobayı yakmaya çalışırken döktüğü benzinin parlaması sonucu çıkan yangında Ayşe Öztürk (25) hayatını kaybetti, 2 çocuğu dumandan zehirlendi.

        Olay, sabah saatlerinde Savur ilçesinin kırsal İçören Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Öztürk´ün sobayı yakmaya çalışırken döktüğü benzinin parlamasıyla, yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında Ayşe Öztürk hayatını kaybetti. Dumandan zehirlenen kız çocukları B.Ö. ve Z.Ö., ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Ayşe Öztürk'ün cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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