Fred'in gelişi önde baskı aklını geri getirmişti ama asıl problem Sivas'ın pasla çıkmaya çalışmasıydı. 10 dakikada 3 iyi pozisyon buldu F.Bahçe bu mantalite nedeniyle. Sonra bir hızlı top çevirmede Fred-Tadic-Sebastian ile gol bulundu.

Sonra yaklaşık 15-20 dakika kötü futbol. Devre biterken oyun toparlandı, İrfan Can güzel bir golle farkı ikiye çıkardı. Bahattin Şimşek, G.Saray'ın kaybettiği tek maçın hakemiydi. O maçtan sonra 1 hafta dinlendirildi ve Kadıköy'e atandı. Bu stada gelen her hakem deplasman takımı için harika maç yönetiyor.

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Fenerliler ve Fener yönetimi şunu bilecek. "Benim hakemlerim işini bilir" olunca durum bu oluyor. Çözüm ne? Ya gücü varsa Ahmet Ketenci devreye girecek ya da bu gerçeği bilerek sezon başındaki kuvvetli futbolla yanıt verilecek. Bir süre sonra tüm 'iyi niyetli'ler de teslim olacak. Başka çare yok.