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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Sivasspor maçını yorumladı: "İsmail Kartal'a cesaret ve takviye" - Fenerbahçe Haberleri

        Serdar Ali Çelikler yazdı: "İsmail Kartal'a cesaret ve takviye"

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasındaki Sivasspor maçını 4-1 kazandı ve liderliğini sürdürdü. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerin galibiyetini kaleme aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 22:22 Güncelleme: 04.12.2023 - 22:22
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        İsmail Kartal ve zayıf ekibinin başrolünü yazdığı tarihi skandalın ardından Beşiktaş derbisi öncesi Sivas maçı 'zor' gözüküyordu. Uzun süre sonra Fred 11'deydi.

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        Kartal, Nordsjealland hezimetinin faturasını kesmiş gibi görünen bir kararla İsmail Yüksek'i yedeğe çekmişti. Kartal'ın sürekli üstünde durduğu 'adalet' kavramı ile hiç bağdaşmayan bir karardı.

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        Ayrıca Crespo, iki stoperin arasına o kadar çok giriyor ki Fred - Sebastian - İrfan - Tadic ekibinin arkasında bir boşluk oluşuyor. F.Bahçe, takım boyunu 30-40 metre arasında tutarsa 10 maçın 9'unu kazanır. Bu mesafe uzarsa her maç gel-git'e gebe. Nitekim öyle bir ilk devre oldu.

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        Fred'in gelişi önde baskı aklını geri getirmişti ama asıl problem Sivas'ın pasla çıkmaya çalışmasıydı. 10 dakikada 3 iyi pozisyon buldu F.Bahçe bu mantalite nedeniyle. Sonra bir hızlı top çevirmede Fred-Tadic-Sebastian ile gol bulundu.

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        Sonra yaklaşık 15-20 dakika kötü futbol. Devre biterken oyun toparlandı, İrfan Can güzel bir golle farkı ikiye çıkardı. Bahattin Şimşek, G.Saray'ın kaybettiği tek maçın hakemiydi. O maçtan sonra 1 hafta dinlendirildi ve Kadıköy'e atandı. Bu stada gelen her hakem deplasman takımı için harika maç yönetiyor.

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        Fenerliler ve Fener yönetimi şunu bilecek. "Benim hakemlerim işini bilir" olunca durum bu oluyor. Çözüm ne? Ya gücü varsa Ahmet Ketenci devreye girecek ya da bu gerçeği bilerek sezon başındaki kuvvetli futbolla yanıt verilecek. Bir süre sonra tüm 'iyi niyetli'ler de teslim olacak. Başka çare yok.

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        2. yarı başladı İsmail Kartal yine takımını Anadolu takımı gibi geri çekti. Fenerbahçe sadece 5 dakika baskı yediği halde golü kalesinde gördü. 5 dakika baskıda bile gol yeniyorsa Kartal'ın artık takımının renklerinden dolayı Ankaragücü sanmaması lazım. 2-1 stresi getirdi.

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        Crespo'nun muhtemelen ayak parmağı kırıldı ya da çatladı ama dillere destan sağlık ekibi bu oyuncuyu yine oynattılar. Nitekim olması gerektiği gibi İsmail Yüksek oyuna girdi. Kartal'ın korkularıyla kilitlenen oyunun üzerine 3. gol geldi. Golde itiraz edilmesine sebep olacak bir faul falan yoktu. Tersi olsa penaltı verilir miydi diye sormak lazım.

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        73'te Kartal, Fred'i çıkarıp Sebastian'ı 8'e çekti. Akabinde İrfan'ın büyük gayretiyle gelişen atakta Dzeko golü attı 4-1 ile maç bitti. F.Bahçe 2 stoperinin peş peşe hataları ile yediği gol dışında pek bir net pozisyon vermeden 3 puanı aldı.

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        Sağlık ekibi ve fizik kondisyon ekibi kesin değişmeli. Kartal'ın daha cesur olması ve ekibine kaliteli isimler takviyesi konusunda kompleksiz olması şart diyerek kritiği bitirelim. Sivas'ın ön liberosu Yunus Emre'yi çok beğendim.

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