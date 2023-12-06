Avrupa Birliği’nden uyarı: Noel döneminde saldırı riski çok yüksek Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson, yaklaşan Noel döneminde "AB'de terörist saldırılar düzenlenmesi riskinin çok büyük olduğunu" söyledi.

AFP Paris’te bir Alman turistin öldürüldüğü saldırı sonrası olay yeri

Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson, yaklaşan Noel döneminde “AB’de terörist saldırılar düzenlenmesi riskinin çok büyük olduğunu” söyledi.

Johansson, İsrail-Hamas savaşının yarattığı kutuplaşmanın şiddet riskini artırdığını belirtti.

Cumartesi günü Paris’te bir Alman turist bıçaklanarak öldürülmüştü, turistin kız arkadaşı ve bir İngiliz turist de yaralanmıştı.

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Johansson ek güvenlik önlemleri için AB’nin 30 milyon euroluk bir kaynak ayıracağını da ekledi.

AB üye ülkelerinin içişleri bakanlarının bir araya geldiği toplantı öncesi konuşan Johansson, bu uyarıya yol açan herhangi bir istihbaratları olup olmadığını ise paylaşmadı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de benzer bir uyarıda bulunmuştu.

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e saldırıp 1.200 civarında kişiyi öldürmesinin ardından başlayan çatışmalarla birlikte pek çok Avrupa ülkesinde nefret suçlarında artış görüldü.

Paris’teki saldırının, dindar olmayan İranlı bir ailenin çocuğu olan Armand R. adlı Fransız vatandaşı tarafından yapıldığı, bu kişinin saldırı öncesi IŞİD’e bağlılık yemini ettiği açıklanmıştı.

Almanya’da ise Leverkusen kentindeki Noel pazarına saldırı düzenlemeyi planladıkları gerekçesiyle iki erkek çocuğu ülkenin farklı kentlerinde gözaltına alındı.

Ülkeye geçen yıl giriş yapmış 20 yaşındaki bir Iraklı ise Hannover’deki Noel pazarına saldırı planladığı suçlamasıyla gözaltında bulunuyor.

Alman istihbaratı yalnızca Noel pazarlarının değil, önümüzdeki yıl düzenlenecek EURO 2024 futbol turnuvası ve Paris Olimpiyat Oyunları’nın de hedef alınmasından endişe ediyor.